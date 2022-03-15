15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Talisca’dan Beşiktaş’a FIFA müjdesi geldi! Talisca adım adım Beşiktaş'a...

Talisca’dan Beşiktaş’a FIFA müjdesi geldi! Talisca adım adım Beşiktaş'a...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2022 09:26
Talisca yılda 8 milyon Euro kazanmasına rağmen uzun süredir kendisine ödeme yapılmıyor. Leite de bunu fırsat bilerek, Al Nassr yönetimine, “ya Talisca’yı serbest bırakın, ya da FIFA’ya gidip serbest kalırız. Tüm alacaklarını faiziyle tahsil ederiz” diyerek rest çekecek.
Talisca adım adım Beşiktaş’a...
Talisca adım adım Beşiktaş'a...
Zirvenin uzağında derbi heyecanı
Zirvenin uzağında derbi heyecanı
Milli güreşçilerden tarihi başarı
Milli güreşçilerden tarihi başarı
Süper Lig maçına kar engeli
Süper Lig maçına kar engeli
Galatasaray’dan Barça’ya mesaj var: Ateş gibi olacak
Galatasaray’dan Barça’ya mesaj var: Ateş gibi olacak
Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı: Beşiktaş Maçına Hazırlanmamız Çok Zorlaştı
Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı: "Beşiktaş Maçına Hazırlanmamız Çok Zorlaştı"
Mehmet Emin Uluç: ’’Sayın Başkan Göreve Geldiğinden Beri Aynı Şeyleri Yaşıyoruz’’ / Spor Ajansı
Mehmet Emin Uluç: ''Sayın Başkan Göreve Geldiğinden Beri Aynı Şeyleri Yaşıyoruz'' / Spor Ajansı
Savaş Çorlu: Beşiktaş Herhangi Bir Ertelemeyi Kabul Etmeyecek / Spor Ajansı / 11.03.2022
Savaş Çorlu: "Beşiktaş Herhangi Bir Ertelemeyi Kabul Etmeyecek" / Spor Ajansı / 11.03.2022
Galatasaray Kafilesi Kötü Hava Şartlarına Yakalandı! Emre Kaplan Açıkladı / Spor Ajansı
Galatasaray Kafilesi Kötü Hava Şartlarına Yakalandı! Emre Kaplan Açıkladı / Spor Ajansı
Trabzonspor’da Marek Hamsik gelişmesi!
Trabzonspor'da Marek Hamsik gelişmesi!
Trabzonspor’un yıldızlarına yakın takip
Trabzonspor'un yıldızlarına yakın takip
Torrent’ten Barcelona maçı açıklaması
Torrent'ten Barcelona maçı açıklaması
Daha Fazla Video Göster