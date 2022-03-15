15 Mart 2022, Salı
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Talisca’dan Beşiktaş’a FIFA müjdesi geldi! Talisca adım adım Beşiktaş'a...
Talisca yılda 8 milyon Euro kazanmasına rağmen uzun süredir kendisine ödeme yapılmıyor. Leite de bunu fırsat bilerek, Al Nassr yönetimine, “ya Talisca’yı serbest bırakın, ya da FIFA’ya gidip serbest kalırız. Tüm alacaklarını faiziyle tahsil ederiz” diyerek rest çekecek.