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Takım bulamadı kiralık kaleci oldu! Geçimini file bekçiliğinden sağlıyor

A Haber
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Giriş: 01.12.2023 09:05
İzmir'de yaşayan 21 yaşındaki Kaan Tınmaz kendisine takım bulamayan amatör kaleci, ücret karşılığı halı saha maçlarına çıkıyor. Halı saha karşılaşmalarında file bekçiliği yapan genç kaleci, geçimini de futboldan sağlıyor.
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