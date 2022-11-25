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Suudi Arabistan Arjantin maçının devre arası görüntüleri ortaya çıktı! Herve Renard'ın devre arası konuşması: Uyanın çocuklar!

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.11.2022 11:41
Herve Renard'ın, Suudi Arabistan tarafı Arjantin'i yenerek Dünya Kupası tarihinin en büyük üzüntülerinden birini yaşamadan önceki devre arası takım konuşmasının görüntüleri ortaya çıktı.
Herve Renard’ın devre arası konuşması!
Herve Renard'ın devre arası konuşması!
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