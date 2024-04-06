Süper kupa sahibini buluyor! Galatasaray- Fenerbahçe maçı yarın 21.30’da oynanacak

Turkcell süper kupa maçı yarın Şanlıurfa’da oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği mücadele saat 21. 30'da başlayacak ve ATV’den naklen yayınlanacak. Gelişmeleri ve Detayları A Spor muhabiri Erdem Akbaş aktardı.

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