Stefan Kuntz İtalya maçı sonrası konuştu: Dersler çıkartacağımız maçlar oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kuntz ""İki maç kaybettik, bundan dolayı üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu." ifadelerini kullandı. Kuntz ayrıca Konya'daki taraftara da teşekkür ederken "Harikaydılar" dedi.