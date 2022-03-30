30 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Stefan Kuntz İtalya maçı sonrası konuştu: Dersler çıkartacağımız maçlar oldu
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kuntz ""İki maç kaybettik, bundan dolayı üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu." ifadelerini kullandı. Kuntz ayrıca Konya'daki taraftara da teşekkür ederken "Harikaydılar" dedi.