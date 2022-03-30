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Stefan Kuntz İtalya maçı sonrası konuştu: Dersler çıkartacağımız maçlar oldu

İHA
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Giriş: 30.03.2022 15:34
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kuntz ""İki maç kaybettik, bundan dolayı üzgünüz ama dersler çıkartacağımız maçlar oldu." ifadelerini kullandı. Kuntz ayrıca Konya'daki taraftara da teşekkür ederken "Harikaydılar" dedi.
Dersler çıkartacağımız maçlar oldu
"Dersler çıkartacağımız maçlar oldu"
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