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Sivas'ta gollü beraberlik! Sivasspor 3-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 28.11.2023 10:04
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fırtına gol rüzgarının yaşandığı maçta iki kere geriye düşmesine rağmen 1 puanı almayı bildi.
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