Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor! Hangi takımlar düşme hattında? Süper Lig'e hangi takımlar veda edecek?

Süper Lig'de son haftalara girerken şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Küme düşen ilk takım ise İstanbulspor oldu. Süper Lig'de son haftalarda hangi maçlar var? A Spor ekibinden Ezgi Toper detayları aktardı.

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