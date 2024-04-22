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Şampiyonluk yarışı nefes kesiyor! Hangi takımlar düşme hattında? Süper Lig'e hangi takımlar veda edecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.04.2024 13:54
Süper Lig'de son haftalara girerken şampiyonluk yarışı nefes kesiyor. Küme düşen ilk takım ise İstanbulspor oldu. Süper Lig'de son haftalarda hangi maçlar var? A Spor ekibinden Ezgi Toper detayları aktardı.
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