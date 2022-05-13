13 Mayıs 2022, Cuma
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Şampiyon Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır’dan A Spor’a özel açıklamalar: Mantıklı bir teklif gelirse…
Süper Lig'de sezonun şampiyonu Trabzonspor'un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır, A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in sorularını yanıtladı. Çakır, “Dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olmak için çalışıyorum” dedi. Samimi açıklamalarda bulunan Çakır, “Antalyaspor maçı biter bitmez soyunma odasına koşup 1 sat ağladım” açıklamasında bulundu. Çakır, “Mantıklı bir teklif gelirse gitmeyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.