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Şampiyon güreşçiler yurda döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 13:55
1993'ten bu yana ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan serbest stil güreş milli takımı, İstanbul'a döndü. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı.
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