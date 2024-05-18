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Sakaryaspor Play-Off final maçı hazırlıklarını sürdürüyor

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.05.2024 14:39
Trendyol 1. Lig'in son haftasında ezeli rakibi Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt Play-Off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için oynayacağı final müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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