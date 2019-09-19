Roma Başakşehir maçı canlı anlatım izle | Video

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir’in rakibi deplasmanda Roma oluyor. Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma deplasmanında Başakşehir puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Saat 22:00’de başlayacak zorlu karşılama için nefesler tutuldu. Roma Başakşehir maçı canlı anlatım izleme ekranına haberimizden ulaşabilir ve ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Roma ile karşılaşıyor. Peki, Roma Başakşehir canlı anlatım izleme yolları nelerdir? Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 21. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Peki, Roma Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Roma Başakşehir maçı canlı anlatım izleme ekranı!

ROMA - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI ANLATIM – VİDEO TIKLA

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak. Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapılan mücadelede sakatlanan Slovak oyuncu, İtalya deplasmanında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.

ROMA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayınlanacak.