25 Kasım 2023, Cumartesi
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Real Madrid'den Arda Güler kararı
Fenerbahçe'de gösterdiği performans ile rekor bir bedelle dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in İspanya'daki kariyeri kabus gibi başladı. Sakatlıkların yakasını bırakmadığı Güler, henüz resmi bir karşılaşmaya çıkamadı. İspanyol basınına göre, yıldız futbolcunun Real Madrid'e psikolojik olarak zor günler geçirdiğini duyurdu.