17 Ekim 2023, Salı
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Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Fenerbahçe'den dev bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, bir antremanda dizinden sakatlanmıştı. Tam sahalara dönmeye hazırlanırken bir şanssızlık daha yaşayan Milli yıldız için bu kez sevindirici haber geldi. Arda Güler Real Madrid'den o haberi alır almaz ailesini aradı ve gözyaşlarını tutamadı