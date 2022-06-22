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Okan Buruk'un hayali Okan-Emre-Suat'lı orta saha! Yeni dönem başlıyor! İşte Galatasaray'ın transfer listesi

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Giriş: 22.06.2022 11:24
Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da yeni başkanın seçilmesinin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrılırken yerine geçeceği belirtilen Okan Buruk Fransa'dan İstanbul'a geldi. Okan Buruk'un tercih etmesi muhtemel futbol anlayışı ve hayalindeki orta saha ortaya çıkarken, sarı kırmızılıların transfer listesine de ulaşıldı.
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