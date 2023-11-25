Okan Buruk'tan A Haber'in sorusuna yanıt: Galatasaray hazır mı?

Maç sonrası Okan Buruk, A Haber'in "Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Alanyaspor maçından sonra gelen seri sarı-kırmızılılara şampiyonluk getirmişti. Bu sezon lig başladığından beri 'hem takımı hazırlamaya çalışıyoruz hem de kazanmaya çalışıyoruz' dediniz. Sizce Galatasaray yüzde yüz hazır mı?" sorusunu yanıtladı. İşte detaylar