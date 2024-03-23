23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Muğla'da Ege Rallisi'nin ikinci gününde ünlü pilot kaza yaptı

Muğla'da Ege Rallisi'nin ikinci gününde ünlü pilot kaza yaptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 15:19
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan Ege Rallisi'nde, 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
Ege Rallisi’nin ikinci gününde ünlü pilot kaza yaptı
Ege Rallisi'nin ikinci gününde ünlü pilot kaza yaptı
Gerilimin bir şekilde düşürülmesi lazım
"Gerilimin bir şekilde düşürülmesi lazım"
Eski Milli Futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti!
Eski Milli Futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti!
Futbolcularla ilgili soruşturma olacak mı?
Futbolcularla ilgili soruşturma olacak mı?
Olaylı derbide 12 gözaltı
Olaylı derbide 12 gözaltı
Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığını bıraktı!
Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığını bıraktı!
Olaylı derbi! 12 gözaltı...
Olaylı derbi! 12 gözaltı...
Beşiktaş Antalyaspor’u konuk edecek!
Beşiktaş Antalyaspor’u konuk edecek!
Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos!
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos!
ABD’de tenis maçını arılar bastı!
ABD’de tenis maçını arılar bastı!
Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos oldu
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos oldu
Süper kupa geliri depremzedelere!
Süper kupa geliri depremzedelere!
Daha Fazla Video Göster