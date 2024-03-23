23 Mart 2024, Cumartesi
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Muğla'da Ege Rallisi'nin ikinci gününde ünlü pilot kaza yaptı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün başlayan Ege Rallisi'nde, 12 yıl aradan sonra pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı ise cep telefonu kameralarınca saniye saniye kaydedildi.