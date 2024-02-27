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MKE Ankaragücü 2-0 Fenerbahçe (GOL: Chatzigiovanis)

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Giriş: 27.02.2024 21:40
Güncelleme:27.02.2024 21:47
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü, 33. dakikada Anastasios Chatzigiovanis'in attığı golle Fenerbahçe karşısında farkı 2'ye çıkardı.
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