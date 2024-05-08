Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması: Biz olacağız

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, “Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum” dedi.

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