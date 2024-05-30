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Esra Erol'da internet üzerinden bebek satışı iddiası! Yalanını Esra Erol ortaya çıkardı

ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol programına 28 Mayıs tarihindde katılan Sabiha hanımın hikayesi milyonlar tarafından merakla takip edildi. 8 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuğu evlatlık edinen Sabiha Dönmez, "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." dedi. Programda bugün yaşananlar ise Türkiye'nin bir anda gündemine oturdu. 'Satın almadım' diyen Sabiha'nın yalanını Esra Erol ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.05.2024 01:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 01:57
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Esra Erol’da internet üzerinden bebek satışı iddiası! Yalanını Esra Erol ortaya çıkardı

ATV'nin beğenilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

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Esra Erol’da internet üzerinden bebek satışı iddiası! Yalanını Esra Erol ortaya çıkardı

Esra Erol'da programına katılan Sabiha Dönmez'in hikayesi merakla takip edildi. 28 Mayıs Sabiha hanımın 8 yıl önceki çocuk bakma kararı hayatının büyük bir dönüm noktası oldu.

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Esra Erol’da internet üzerinden bebek satışı iddiası! Yalanını Esra Erol ortaya çıkardı

O dönemde Sabiha hanım, arkadaşı vasıtasıyla 22 yaşındaki Aslıhan Ergül isimli genç bir kadının evlilik dışı bir ilişkiden çocuk dünyaya getireceğini ve çocuğun kuruma yada çöpe atacağı haberini aldı.

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Esra Erol’da internet üzerinden bebek satışı iddiası! Yalanını Esra Erol ortaya çıkardı

Bunun üzerine Sabiha hanım "O çocuğa ben bakarım" dedi. Doğum sürecine kadar Aslıhan hanıma yardımcı olan Sabiha hanım, doğumun ilk gününde Aslıhan hanımın bebeği emzirmek istemediğini ve bebeği kendisine verdiğini söyledi.

Aradan geçen 8 yılın ardından Sabiha hanım, biyolojik annenin yıllar sonra "çocuğun babasını buldum, çocuğumu istiyorum" dediğini söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." diyen acılı kadın akıllara bir kez daha Doğuran mı anne? Büyüten mi? sorusunu akıllara getirdi.

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Esra Erol’da internet üzerinden bebek satışı iddiası! Yalanını Esra Erol ortaya çıkardı

"EVLATLIK EDİNMEK İSTEDİM"

Konuya ilişkin konuşan Sabiha hanım, "Bu 8 yılda çok rahat yaşıyorduk. Anne yoktu baba yoktu. Sahip çıkan yoktu. 2023'te bana bir telefon geldi "Biz çocuğu almak istiyoruz" diye. Geçen sene onuncu ayda da bana mahkeme açıldığını öğrendim. Biyolojik anne ile arkadaşımın vasıtasıyla tanıştım. Çocuklarımı okuttum büyüdüler bende böyle bir evlatlık edinmek istedim. Kendimde yetim olduğum için anne sevgisine hasretim. Arkadaşım evlilik dışı bir ilişki ile çocuğun dünyaya geldiğini biyolojik annenin çocuğu kuruma vereceğini söyledi. Bende 2 yaşında anne tarafında terk edilmiştim. Onun için bakmak istedim." dedi.