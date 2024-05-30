30 Mayıs 2024, Perşembe
Esra Erol'da internet üzerinden bebek satışı iddiası! Yalanını Esra Erol ortaya çıkardı
ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol programına 28 Mayıs tarihindde katılan Sabiha hanımın hikayesi milyonlar tarafından merakla takip edildi. 8 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuğu evlatlık edinen Sabiha Dönmez, "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı." dedi. Programda bugün yaşananlar ise Türkiye'nin bir anda gündemine oturdu. 'Satın almadım' diyen Sabiha'nın yalanını Esra Erol ortaya çıkardı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.05.2024 01:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 01:57
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18