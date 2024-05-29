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Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan flaş açıklama...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sevenleri son sağlık durumunu araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda beyninde pıhtı atan Kadir İnanır yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın doktorları önümüzdeki saatlerde ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapacak. Öte yandan 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'dan usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2024 18:47 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 18:57
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Kadir İnanır’dan sevenlerini üzen haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı! Hayat arkadaşından mesaj var....

Geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan Kara Gözlüm, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Marziye gibi unutulmaz yapımların efsane oyuncusu Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı.

75 yaşındaki ünlü oyuncunun, bugün yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

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Kadir İnanır’dan sevenlerini üzen haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı! Hayat arkadaşından mesaj var....

DOKTORLARI AÇIKLAMA YAPACAK

Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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Kadir İnanır’dan sevenlerini üzen haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı! Hayat arkadaşından mesaj var....

JÜLİDE KURAL: SABIRLI OLMALIYIZ

Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını belirten 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır'ın sevenlerine saygının gereği olarak." ifadelerini kullandı. Öte yandan İnanır'ın Instagram hesabında yazılı bir açıklama yapan Kural, "Halkımıza iyi haber vermek isterim; bugün itibarıyla tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

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Kadir İnanır’dan sevenlerini üzen haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı! Hayat arkadaşından mesaj var....

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunun bilgisine; bildiğiniz gibi hepimizin çok sevdiği Kadir İnanır, 24 Mart Pazar sabahı beyne giden damarlarında oluşan bir pıhtı nedeniyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Doktorların önerisiyle 48 saat yoğun bakım sürecinde olacağı öngörülüyordu. Ancak siz halkımıza iyi haber vermek isterim. Bugün itibariyle tüm tetkik sonuçları olumlu çıktığından uyandırılma kararı alınmıştır.

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Kadir İnanır’dan sevenlerini üzen haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı! Hayat arkadaşından mesaj var....

Tahmin edeceğiniz gibi yoğun bakımda oldukça sık Kadir İnanır'ı görme şansım oldu. Tüm beden fonksiyonlarında olumlu bir hareketlenme olduğunu ben de gözlemledim. Elbette süreç devam ediyor. Kuşkusuz doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının özverili çabası bu bağlamında çok önemli bir etken. Milyonlarca insandan gelen iyi dileklerin ona ulaştığına emin olabilirsiniz. Çünkü Kadir İnanır, Anadolunun her bir parçasını kalbinde taşıyan gerçek bir yurtsever ve her zaman söylediği gibi; "Bu topraklarda barışı görmeden" gitmemeye kararlı bir sanatçıdır. Karadeniz'in fırtınalarıyla mücadeleyi bilen o toprağın insanı olarak da direnmekten vazgeçmeyecektir."