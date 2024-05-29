29 Mayıs 2024, Çarşamba
Kadir İnanır'dan sevenlerini üzen haber! Yeniden hastaneye kaldırıldı! Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan flaş açıklama...
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın sevenleri son sağlık durumunu araştırıyor. Geçtiğimiz aylarda beyninde pıhtı atan Kadir İnanır yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İnanır'ın doktorları önümüzdeki saatlerde ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapacak. Öte yandan 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural'dan usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 18:47 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 18:57
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