29 Mayıs 2024, Çarşamba
İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı! Başkan Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fethi'nin 571. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi. Sergi salonunda eserleri inceleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Murat Bardakçı'dan bilgi aldı. İşte kare kare Başkan Erdoğan'ın sergiyi gezdiği o anlar...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 17:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 17:54
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