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İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı! Başkan Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fethi'nin 571. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi. Sergi salonunda eserleri inceleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Murat Bardakçı'dan bilgi aldı. İşte kare kare Başkan Erdoğan'ın sergiyi gezdiği o anlar...

Giriş Tarihi: 29.05.2024 17:45 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 17:54
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İstanbul’un Fethi’nin 571. yılı! Başkan Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi.

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İstanbul’un Fethi’nin 571. yılı! Başkan Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni gezdi

Sergi salonunda eserleri inceleyen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Murat Bardakçı'dan bilgi aldı.

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İstanbul’un Fethi’nin 571. yılı! Başkan Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni gezdi

Başkan Erdoğan, sergiyi gezdikten sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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İstanbul’un Fethi’nin 571. yılı! Başkan Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni gezdi

Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

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İstanbul’un Fethi’nin 571. yılı! Başkan Erdoğan Fatih Sultan Mehmet Sergisi’ni gezdi