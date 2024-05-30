EFES-2024'e yerli ve milli damga! Hedefler tam isabetle vuruldu
45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı'nın gece safhası nefes kesti. Tatbikatın seçkin gözlemci günü kapsamında hedefler uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ile KORKUT hava savunma sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemlerince tam isabetle vuruldu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 06:36Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 06:39