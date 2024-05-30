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EFES-2024'e yerli ve milli damga! Hedefler tam isabetle vuruldu

45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı'nın gece safhası nefes kesti. Tatbikatın seçkin gözlemci günü kapsamında hedefler uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ile KORKUT hava savunma sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemlerince tam isabetle vuruldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024 06:36 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 06:39
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EFES-2024’e yerli ve milli damga! Hedefler tam isabetle vuruldu

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikatın gece safhası, Bakan Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanı ve genelkurmay başkanlarının yanı sıra TSK komuta kademesinin alandaki yerini almasıyla başladı.

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EFES-2024’e yerli ve milli damga! Hedefler tam isabetle vuruldu

Tatbikat 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personelin katılımıyla gerçekleşti.

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EFES-2024’e yerli ve milli damga! Hedefler tam isabetle vuruldu

GECE SAFHASI NEFES KESTİ

Bir senaryoyla yapılan tatbikatın gece faaliyetleri kapsamında, katılımcı ülke unsurlarından oluşan birleşik özel kuvvet timleri, denizden ve havadan sızma harekatı gerçekleştirdi.

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EFES-2024’e yerli ve milli damga! Hedefler tam isabetle vuruldu

Özel kuvvet unsurlarının bir kısmı paraşütle belirlenen alanlara inerken diğer kısmı denizden sızma harekatı yaptı.

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EFES-2024’e yerli ve milli damga! Hedefler tam isabetle vuruldu

Bu kapsamda botların motorlarını kıyıya belli mesafede susturan su altı taarruz ve su altı savunma timleri, su altı engel ve sığ su mayınlarından sahili temizledi. Daha sonra amfibi aldatma harekatı ve amfibi keşif harekatı başlatıldı.