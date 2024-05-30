Yazar Azra Kohen'den 'Filistin' skandalı! Soykırıma bu sözlerle kılıf uydurdu: Çocukları bomba atılacak yerlere götürüyorlar

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamı devam ederken işgalciler Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' çağrısını kulak asmadan Refah'ı hedef alarak masumları katletti. 40'tan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda dünya ayağa kalktı ve tepkiler peş peşe geldi. Katliama ilişkin Yazar Azra Kohen bir skandala imza attı. 46 kişinin öldürülüğü Refah saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıt tepkilerin odağına yerleşti. Saldırılarda Filistinli ailelerin çocuklarını bomba atılan yerlere bilerek götürdüğünü söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.05.2024 00:30 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 00:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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