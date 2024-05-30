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Yazar Azra Kohen'den 'Filistin' skandalı! Soykırıma bu sözlerle kılıf uydurdu: Çocukları bomba atılacak yerlere götürüyorlar

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki katliamı devam ederken işgalciler Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' çağrısını kulak asmadan Refah'ı hedef alarak masumları katletti. 40'tan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda dünya ayağa kalktı ve tepkiler peş peşe geldi. Katliama ilişkin Yazar Azra Kohen bir skandala imza attı. 46 kişinin öldürülüğü Refah saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği yanıt tepkilerin odağına yerleşti. Saldırılarda Filistinli ailelerin çocuklarını bomba atılan yerlere bilerek götürdüğünü söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.05.2024 00:30 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 00:37
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Yazar Azra Kohen’den ’Filistin’ skandalı! Soykırıma bu sözlerle kılıf uydurdu: Çocukları bomba atılacak yerlere götürüyorlar

Terör devleti çocuk, kadın demeden Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını sürdürmeye devam ederken güvenli dediği bölgeleri dahi hedef alıyor. Çok sayıda sivilin sığınığı Refah'a geçtiğimiz günlerde saldırı düzenleyen terör devleti yine çok sayıda masumu öldürdü. 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 96'ya yükseldi.

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Yazar Azra Kohen’den ’Filistin’ skandalı! Soykırıma bu sözlerle kılıf uydurdu: Çocukları bomba atılacak yerlere götürüyorlar

Eli kanlı işgal ordusu, Uluslararası Adalet Divanının "saldırıları durdurma" kararına rağmen Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. İnsanları canlı canlı yakan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde 46 masumu katletti

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Yazar Azra Kohen’den ’Filistin’ skandalı! Soykırıma bu sözlerle kılıf uydurdu: Çocukları bomba atılacak yerlere götürüyorlar

YAZAR AZRA KOHEN'DEN SKANDAL İFADELER

Refah saldırısı sonrası sosyal medyada milyonlarca hesap saldırıyı kınayarak destek mesajları verdi. Yazar Azra Kohen'in bu konuda paylaşım yapmaması bir takipçisinin dikkatini çekti.

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Yazar Azra Kohen’den ’Filistin’ skandalı! Soykırıma bu sözlerle kılıf uydurdu: Çocukları bomba atılacak yerlere götürüyorlar

Yazar Kohen, yaşananların ardından, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta skandala imza attı.

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Yazar Azra Kohen’den ’Filistin’ skandalı! Soykırıma bu sözlerle kılıf uydurdu: Çocukları bomba atılacak yerlere götürüyorlar

"BOMBALARIN ATILACAĞI YERLERE ÇOCUKLARI GÖTÜRÜYORLAR"

Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.