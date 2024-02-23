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Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi!

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Giriş: 23.02.2024 20:30
Mauro Icardi, MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasındaki sosyal medyada yayılan hakareti nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkedildi.
Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi!
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