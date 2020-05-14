Ligler başlayacak mı? Erman Toroğlu'ndan flaş yorum!

A Spor ekranlarına konuk olan Erman Toroğlu'ndan futbol gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın başkanına virüs, fizyoterapistinden masaj olurken bulaşmış. Futbolcular, paralarını almaya giderken profesyoneller, kendilerine bakarken amatörler. Bunlar nasıl profesyonel? Şimdi siz bu pozitif çıkan futbolcuları sahaya sürebilecek misiniz hayır. Bu futbolcuların çoğu negatif çıkmış zamanında. Nasıl pozitife döndü. Futbolcular ailesinden çevresinden alıyor bunu. Bunlar nasıl profesyonel? TFF bence diyecek ki, 'Ben Türkiye'de futbolu sonuna kadar oynatmak istiyorum mücadele etmek istiyorum. Ama bakıyorum ki benim yaptığım mücadeleyi kulüpler yapmıyor o zaman buyurun kardeşim oynatmıyorum' deyip kapatıp UEFA'ya gönderecek UEFA da kararı verecek." ifadelerini kullandı.