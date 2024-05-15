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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in torbacıyla uyuşturucu pazarlığı! Telefon konuşmaları ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in torbacıyla uyuşturucu pazarlığı! Telefon konuşmaları ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek'in kendisine siparişle uyuşturucu getiren torbacı Selçuk Ç. ile aralarında geçen telefon konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda karakoldaki ifadesinde uyuşturucuyu ilk kez kullanacağını belirten Civelek'in torbacıyla "Bugünlük eski fiyattan yap" diye pazarlık yaptığı, yasaklı maddeden kodlarıyla söz ettiği dikkat çekti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 07:17
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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla uyuşturucu pazarlığı! Telefon konuşmaları ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti adlı dizide 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanması olayıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı...

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla uyuşturucu pazarlığı! Telefon konuşmaları ortaya çıktı

29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek 6 bin lira karşılığında uyuşturucu madde sipariş etmiş ancak uyuşturucu satıcısı Ulus'ta oturduğu evin yakınına geldiğinde sivil polis ekiplerince çevrildi. Şüphelinin üstünden 1.5 gram uyuşturucu çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla uyuşturucu pazarlığı! Telefon konuşmaları ortaya çıktı

Civelek'in polislerin arama yaptığı esnada yanlarına gelip uyuşturucu satıcısına "Getirdin mi malzemeyi" demesi üzerine uyuşturucu ticareti açığa çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla uyuşturucu pazarlığı! Telefon konuşmaları ortaya çıktı

Civelek karakolda verdiği ifadede "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" dedi.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla uyuşturucu pazarlığı! Telefon konuşmaları ortaya çıktı

Torbacı Selçuk Ç. gözaltına alınarak tutuklandı ve hakkında en az 15 yıla kadar hapis istemiyle "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı.