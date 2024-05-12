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Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Buruk'tan Erden Timur sözleri

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Giriş: 12.05.2024 23:07
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda hata yapmazken maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ahaber.com.tr İçerik Yöneticisi Okan Beltek'in sorularına teknik direktör Okan Buruk'tan çarpıcı yanıtlar geldi.
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