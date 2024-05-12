12 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Real Madrid şampiyonluk kupasıyla zafer turu attı

Real Madrid şampiyonluk kupasıyla zafer turu attı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.05.2024 14:31
La Liga'da 36. kez şampiyonluk kazanan Real Madrid, kupa ile birlikte şehir genelinde tur attı. Madrid taraftarı kutlama törenleri sırasında milli yıldızımız Arda Güler'e de yoğun ilgi gösterdi.
Real Madrid şampiyonluk kupasıyla zafer turu attı
Real Madrid şampiyonluk kupasıyla zafer turu attı
Şampiyon bugün belli olacak mı?
Şampiyon bugün belli olacak mı?
Real Madrid’de Arda Güler fırtınası!
Real Madrid'de Arda Güler fırtınası!
Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı!
Kylian Mbappe ayrılığı resmen açıkladı!
Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer Avrupa Şampiyonu!
Milli tekvandocu Enbiya Taha Biçer Avrupa Şampiyonu!
İkonik meşalenin Paris yolculuğu başladı!
İkonik meşalenin Paris yolculuğu başladı!
Bu hafta hangi maçlar oynanacak?
Bu hafta hangi maçlar oynanacak?
VavaCars Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-3 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-3 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-2 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Trabzonspor
VavaCars Fatih Karagümrük 0-1 Trabzonspor
Biz şampiyon olacağız!
"Biz şampiyon olacağız!"
Daha Fazla Video Göster