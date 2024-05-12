12 Mayıs 2024, Pazar
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Real Madrid şampiyonluk kupasıyla zafer turu attı
La Liga'da 36. kez şampiyonluk kazanan Real Madrid, kupa ile birlikte şehir genelinde tur attı. Madrid taraftarı kutlama törenleri sırasında milli yıldızımız Arda Güler'e de yoğun ilgi gösterdi.