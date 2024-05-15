15 Mayıs 2024, Çarşamba
Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu! Sitare Akbaş yıllar içinde bakın nasıl değişmiş! "Bu ne güzellik"
Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı'nda Zeyno karakteri ile yıldızı parlayan Sitare Akbaş'ın şimdi görenler tanıyamıyor. Yeni dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu, yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Son halini görenler, "Bu ne güzellik", "Tanıyamadık" gibi yorumlarda bulunuyor. İşte Sitare Akbaş'ın şimdiki hali...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:59
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