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Akasya Durağı'nın Zeyno'suydu! Sitare Akbaş yıllar içinde bakın nasıl değişmiş! "Bu ne güzellik"

Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı'nda Zeyno karakteri ile yıldızı parlayan Sitare Akbaş'ın şimdi görenler tanıyamıyor. Yeni dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu, yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Son halini görenler, "Bu ne güzellik", "Tanıyamadık" gibi yorumlarda bulunuyor. İşte Sitare Akbaş'ın şimdiki hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 08:59
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Akasya Durağı’nın Zeyno’suydu! Sitare Akbaş yıllar içinde bakın nasıl değişmiş! Bu ne güzellik

Türk televizyon tarihinde iz bırakan dizilerden biri olan "Akasya Durağı", tekrar bölümleriyle seyircileri ekran başına kilitliyor.

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Akasya Durağı’nın Zeyno’suydu! Sitare Akbaş yıllar içinde bakın nasıl değişmiş! Bu ne güzellik

Dizi, şimdilerde oyuncularının değişimleriyle gündeme geliyor. Özellikle Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş'ın son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor.

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Akasya Durağı’nın Zeyno’suydu! Sitare Akbaş yıllar içinde bakın nasıl değişmiş! Bu ne güzellik

Yeni dizisiyle sık sık gündem olan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla herkesi mest ediyor.

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Akasya Durağı’nın Zeyno’suydu! Sitare Akbaş yıllar içinde bakın nasıl değişmiş! Bu ne güzellik

Sitare Akbaş'a ''Bu ne güzellik' ve ''Sanki başka biri gibi' gibi yorumlar yapıldı.

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Akasya Durağı’nın Zeyno’suydu! Sitare Akbaş yıllar içinde bakın nasıl değişmiş! Bu ne güzellik

İşte Sitare Akbaş başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...