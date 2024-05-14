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Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu: José Mourinho ile görüştüm, seçilirsem getireceğim

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 09:09
Fenerbahçe'de mevcut Başkan Ali Koç'tan sonra eski Başkan Aziz Yıldırım da kongrede aday oldu. Yıldırım, başkan seçilmesi durumunda takımın başına José Mourinho'yu getireceğini açıkladı.
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