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Aziz Yıldırım aday olacak mı? Koray Baloğlu canlı yayında duyurdu

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Giriş: 13.05.2024 17:36
Geçtiğimiz günlerde Ali Koç'un adaylığını açıkladığı Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yorumcu Koray Baloğlu, A Spor canlı yayınında Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığına tekrar aday olacağını açıkladı.
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