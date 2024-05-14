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Haberler Galeri "3 harflilerle evlendim" dedi Türkiye gündemine oturdu! Esra Erol'da boşanmak isteyen Döndü rekor tazminat istedi | Canlı yayında destek yağdı

"3 harflilerle evlendim" dedi Türkiye gündemine oturdu! Esra Erol'da boşanmak isteyen Döndü rekor tazminat istedi | Canlı yayında destek yağdı

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 6 Mayıs tarihinde programa Afyonkarahisar'dan katılan 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan karısı Döndü Bulut'un 22 Nisan'da kayıplara karıştığını açıkladı. Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, Döndü hanımı buldu. Çift canlı yayında yüzleşti. Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Gökhan barışmak isterken Döndü boşanmak istedi. İzleyicilerden Döndü Hanım'a maddi manevi destek yağarken Döndü hanım canlı yayında eşi Gökhan Bulut'an rekor tazminat istediğini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2024 22:53 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 22:55
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3 harflilerle evlendim dedi Türkiye gündemine oturdu! Esra Erol’da Döndü’ye yardım yağdı

ATV'nin reytingleri altüst eden Esra Erol'da programında bu hafta yaşananlar yine seyirciyi ekrana kilitledi.

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3 harflilerle evlendim dedi Türkiye gündemine oturdu! Esra Erol’da Döndü’ye yardım yağdı

Programa 6 Mayıs tarihinde Afyonkarahisar'dan katılan 31 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Bulut, karısı Döndü Bulut için "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulundu.

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3 harflilerle evlendim dedi Türkiye gündemine oturdu! Esra Erol’da Döndü’ye yardım yağdı

Gökhan bey yaklaşık bir yıldır eşinin ruh sağlığının yerinde olmadığını sürekli hocalara götürdüklerini söyledi. Gökhan Beyin getirdiği görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

ESRA EROL DÖNDÜ HANIMI BULDU
Bunun üzerine harekete geçen Esra Erol ekibi, Döndü hanımı bulduklarını söyledi.

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3 harflilerle evlendim dedi Türkiye gündemine oturdu! Esra Erol’da Döndü’ye yardım yağdı

"İSTİFRA ETTİ İÇİNDEN 3 HARFLİLER ÇIKTI"
Döndü'nün kayınvalidesi Naciye Hanım, "Döndü ve oğlumun ilk başta evlikleri çok güzeldi. Döndü oğlumla çok mutlulardı. Her istedikleri yere gidip geziyorlardı. Ben Döndü'yü 2023 yılında 2,3 günlüğüne Mersin'e gönderdim. Bu gitti, kız kardeşi, ile oğluma uzaklaştırma açıp ardından boşanma davası açtı. Sonra Şırnak'a gitti. Döndü Şırnak'a gitmeden önce hiçbir şeyleri yoktu. Sonra hasta oldu. Gelinim birden 7 dil konuşmaya başladı. Onu hocalara götürdük. İstifra etti 3 harfliler çıktı ve düzeldi." dedi.

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3 harflilerle evlendim dedi Türkiye gündemine oturdu! Esra Erol’da Döndü’ye yardım yağdı

DÖNDÜ HANIM STÜDYODA!
Döndü Hanım tüm bu görüntülerin bir sene öncesine ait olduğunu, burada ilaç içmiş bir halde olduğunu, şimdiki hali ile şu anki halinin çok farklı olduğunu, kendisini mahvedenin kocası ve kayınvalidesinin olduğunu, şimdiki hali ile şu anki halinin çok farklı olduğunu, kendisini mahvedenin kocası ve kayınvalidesinin olduğunu belirtti.