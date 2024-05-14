"3 harflilerle evlendim" dedi Türkiye gündemine oturdu! Esra Erol'da boşanmak isteyen Döndü rekor tazminat istedi | Canlı yayında destek yağdı

DÖNDÜ HANIM STÜDYODA!

Döndü Hanım tüm bu görüntülerin bir sene öncesine ait olduğunu, burada ilaç içmiş bir halde olduğunu, şimdiki hali ile şu anki halinin çok farklı olduğunu, kendisini mahvedenin kocası ve kayınvalidesinin olduğunu, şimdiki hali ile şu anki halinin çok farklı olduğunu, kendisini mahvedenin kocası ve kayınvalidesinin olduğunu belirtti.