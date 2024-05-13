13 Mayıs 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Real Madrid şampiyonluğu kutladı! Arda Güler Türk Elması olarak takdim edildi
Real Madrid, 36. şampiyonluğunu taraftarıyla sokaklarda ve Kibele Meydanı'nda kutladı. Futbolcular ve teknik heyet üstünde 36 yazan üstü açık otobüsle şehir turu attıktan sonra Kibele Meydanı’ndaki geleneksel kutlama yerine geçti. "Şampiyonlar" yazılı formalarını giyen futbolcular ve teknik heyeti meydanda binlerce taraftar karşıladı. Milli yıldız Arda Güler de oradaydı. Takım arkadaşı Rüdiger onu kalabalığa "Türk Elması" diyerek takdim etti.