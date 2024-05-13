Real Madrid şampiyonluğu kutladı! Arda Güler Türk Elması olarak takdim edildi

Real Madrid, 36. şampiyonluğunu taraftarıyla sokaklarda ve Kibele Meydanı'nda kutladı. Futbolcular ve teknik heyet üstünde 36 yazan üstü açık otobüsle şehir turu attıktan sonra Kibele Meydanı’ndaki geleneksel kutlama yerine geçti. "Şampiyonlar" yazılı formalarını giyen futbolcular ve teknik heyeti meydanda binlerce taraftar karşıladı. Milli yıldız Arda Güler de oradaydı. Takım arkadaşı Rüdiger onu kalabalığa "Türk Elması" diyerek takdim etti.

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