13 Mayıs 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Galatasaray'dan şampiyonluk kupası planı! Fenerbahçe maçında...
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray son iki haftada 1 puan kazanması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılar şampiyonluğu ilan etmek için Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbiyi beklemeye geçerken kritik maçta Galatasaray taraftarı da koreografi hazırlıklarına başladı. Peki Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse şampiyonluk kupasını stadyumda kaldıracak mı?