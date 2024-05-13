Galatasaray'dan şampiyonluk kupası planı! Fenerbahçe maçında...

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray son iki haftada 1 puan kazanması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı kırmızılılar şampiyonluğu ilan etmek için Fenerbahçe ile oynayacağı dev derbiyi beklemeye geçerken kritik maçta Galatasaray taraftarı da koreografi hazırlıklarına başladı. Peki Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse şampiyonluk kupasını stadyumda kaldıracak mı?

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