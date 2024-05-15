15 Mayıs 2024, Çarşamba
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Real Madrid'de Arda Güler şov! 5. golünü böyle attı | İşte genç yıldızın tevekküle dayanan gol sevinci
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Alaves'i konuk etti. Eflatun beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, 62. dakikada oyuna girdi ve 81. dakikada takımının 5. golünü kaydetti. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Yine mi? Maşallah diyerek sessizce kalp ikonuna basabilirsiniz." ifadeleri ile Güler'i tebrik etti.