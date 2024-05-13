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SON DAKİKA! Mete Gazoz altın madalya kazandı!

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 13.05.2024 09:07
Son dakika haberine göre Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalya kazandı. Başkan Erdoğan sosyal medya adresinden Gazoz'u tebrik etti.
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