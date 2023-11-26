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Kartal Samsun'da son dakikalarda güldü! Samsunspor 1-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 26.11.2023 18:19
Yılport Samsunspor ile Beşiktaş Süper Lig 13. hafta maçında karşı karşıya geldi. Kartal, kritik Samsunspor deplasmanında son dakikalarda attığı golle 2-1'lik skorla, 3 puanı hanesine yazdırdı.
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