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Kanarya tekrardan zirveye oturdu! Fenerbahçe 4-1 Sivasspor

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Giriş: 05.12.2023 09:56
Fenerbahçe, 14. hafta maçında Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip kritik karşılaşmada farka koşarak Galatasaray'dan zirve koltuğunu geri almayı başardı. Fenerbahçe, Sivasspor karşısında sahadan 4-1'lik sonuçla galip ayrıldı.
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