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İşte Abdülkerim Bardakcı transferinin perde arkası!

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Giriş: 28.06.2022 11:39
Fenerbahçe'nin son dakikaya kadar kadrosuna katmaya çalıştığı Abdülkerim Bardakcı için Ali Koç'un bizzat devreye girdiği, "Galatasaray 17 veriyorsa, biz 21 veriyoruz" dediği, ancak tecrübeli stoperin bu teklifi de kabul etmediği ortaya çıktı.
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