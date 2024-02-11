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İsmail Kartal'dan zorlu karar! İşte Alanyaspor maçının muhtemel 11'i! Fenerbahçe liderliği geri alma peşinde...

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Giriş: 11.02.2024 11:50
Trendyol Süper Lig'de 25.hafta maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler bu karşılaşmayı kazanarak ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önüne geçerek liderlik koltuğunu geri almak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...
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