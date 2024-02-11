11 Şubat 2024, Pazar
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İsmail Kartal'dan zorlu karar! İşte Alanyaspor maçının muhtemel 11'i! Fenerbahçe liderliği geri alma peşinde...
Trendyol Süper Lig'de 25.hafta maçında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertliler bu karşılaşmayı kazanarak ezeli rakibi Galatasaray'ın averajla önüne geçerek liderlik koltuğunu geri almak istiyor. İşte maçın muhtemel 11'leri...