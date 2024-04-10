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İsmail Kartal'dan Olympiakos-Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklamalar: Turu geçmek istiyoruz

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Giriş: 10.04.2024 19:49
Güncelleme:10.04.2024 19:49
UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos deplasmanına konuk olacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal önemli açıklamalarda bulundu. Avantaj yakalamak istediklerini ifade eden Kartal, "Burada ve İstanbul'da iyi bir futbolla turu geçmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.
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