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GOL | Başakşehir 1-0 Ankaragücü

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Giriş: 04.05.2023 22:44
Güncelleme:04.05.2023 22:45
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, 90+5'te Figueiredo'nun golüyle Ankaragücü karşısında 1-0 öne geçti.
GOL | Başakşehir 1-0 Ankaragücü
GOL | Başakşehir 1-0 Ankaragücü
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