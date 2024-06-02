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Jose Mourinho İstanbul'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 15:57
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adam için bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.
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Jose Mourinho İstanbul'da
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