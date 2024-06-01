Fenerbahçe Jose Mourinho transferini resmen KAP'a bildirdi! İşte Mourinho'nun transfer listesi

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho transferini KAP'a resmen bildirdi. Açıklamada "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapmasının ardından İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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