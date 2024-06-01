Londra'da Türklerin finali! Şampiyonlar ligi finalinde Arda Güler ve Salih Özcan rakip

Şampiyonlar ligi finali bugün Londra’da oynanıyor. Borıssa Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede iki Türk futbolcu Arda Güler ve Salih Özcan birbirine rakip olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı canlı yayında anlattı. İşte detaylar…

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