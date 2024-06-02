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Arda Güler'in maç sonu şampiyonluk sevinci!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 00:39
Güncelleme:02.06.2024 00:51
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti! İşte Real Madrid'de Arda Güler ve takım arkadaşlarının maç sonu şampiyonluk sevinci.
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