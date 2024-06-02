02 Haziran 2024, Pazar
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Mourinho İstanbul’a gelişini videoyla duyurdu!
Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı ve görüşmelere başladığını KAP’a bildirdiği Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho için resmi sosyal medya hesabından video yayımladı. Videoda konuşan Mourinho, “Merhaba Fenerbahçeliler! Yarın Kadıköy’de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım” ifadelerini kullandı.Deneyimli çalıştırıcının yarın saat 14.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na inip ardından kulüp binasına geçmesi bekleniyor.