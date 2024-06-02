03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kim Milyoner Olmak İster'de Gazze mesajı! "Zulmü alkışlayamam zalimi sevemem" | Yarışmacının o sözleri gündem oldu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta olduğu gibi başarılı performanslar yer alırken programa katılan Muhammed Taşdemir isimli 19 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisinin Gazze'deki zulme atıfta bulunarak verdiği insanlık mesajı geceye damga vurdu. Başarılı performans sergileyen genç yarışmacı, "Dünyanın birçok ülkesinde zulüm var. Bir neslin buna "dur" demesi lazım. Hedefim modern tabirle insan hakları aktivisti olabilmek. Ömrüme bir kıymet katmak istiyorum. Çok güzel bir söz vardır. 'Zulmü alkışlayamam zalimi sevemem' diye. Bende bu yolda çabalamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2024 23:29 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 00:09
  • 1
  • 101
Kim Milyoner Olmak İster’de insanlık mesajı! Zulmü alkışlayamam zalimi sevemem | Yarışmacının o sözleri gündem oldu

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

  • 2
  • 101
Kim Milyoner Olmak İster’de insanlık mesajı! Zulmü alkışlayamam zalimi sevemem | Yarışmacının o sözleri gündem oldu

GAZZE'DEKİ ZULME ATIFTA BULUNDU

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta olduğu gibi başarılı performanslar yer alırken programa katılan Muhammed Taşdemir isimli 19 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisinin Gazze'deki zulme atıfta bulunarak verdiği insanlık mesajı geceye damga vurdu.

  • 3
  • 101
Kim Milyoner Olmak İster’de insanlık mesajı! Zulmü alkışlayamam zalimi sevemem | Yarışmacının o sözleri gündem oldu

"BİR NESLİN BU ZULME 'DUR' DEMESİ LAZIM"

Başarılı performans sergileyen genç yarışmacı, kendini tanıtırken yaptığı açıklamada, "Dünyanın birçok ülkesinde zulüm var. Bir neslin buna "dur" demesi lazım. Bir şeyleri değiştirmesi lazım. Evet belki bizden önceki kuşaklar biz gençlere böyle bir yığın bırakmış olabilirler ama bizlerin bu sistemi değiştirip katkı sunması lazım." dedi.

  • 4
  • 101
Kim Milyoner Olmak İster’de insanlık mesajı! Zulmü alkışlayamam zalimi sevemem | Yarışmacının o sözleri gündem oldu

"ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM ZALİMİ SEVEMEM"
Taşdemir konuşmasının devamında, "Çok güzel bir söz vardır. 'Zulmü alkışlayamam zalimi sevemem' diye Bende bu yolda çabalamaya çalışıyorum. Hedefim modern tabirle insan hakları aktivisti olabilmek. Ömrüme bir kıymet katmak istiyorum. " ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH"
Bunun üzerine ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise genç yarışmacının o sözlerine ve insan hakları aktivisti olma hedefine "İnşallah" ifadeleriyle destek oldu.

  • 5
  • 101
Kim Milyoner Olmak İster’de insanlık mesajı! Zulmü alkışlayamam zalimi sevemem | Yarışmacının o sözleri gündem oldu

Başarılı performansı sergileyen genç yarışmacının karşısına 200 bin TL değerinde "1958'de Ohio'lu lise öğrencisi Robert G. Heft, hangisinin günümüzde kullanılan halini tasarladığı okul projesinden B- not almıştır?" sorusu çıktı.