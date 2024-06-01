Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım: Mourinho tarafına imzalayın dedim

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, rakibi Ali Koç'un Jose Mourinho ile anlaşmasının ardından önemli açıklamalar yaptı. Aziz Yıldırım, Mourinho'dan sonra mevcut yönetime transfer tavsiyesi de verdi.

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