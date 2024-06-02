Kadıköy'de karnaval havası! Jose Mourinho İstanbul'u sallayacak! Dünyaca ünlü teknik adam imzaya geliyor...

Bu sezon şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşmaya varıldı. İngiltere'den uçağa binen Mourinho İstanbul'a indi. Portekizli çalıştırıcı otelinde kısa bir dinlenmenin ardından saat 19.00'da Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarıyla buluşacak. İşte detaylar...