02 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kadıköy'de karnaval havası! Jose Mourinho İstanbul'u sallayacak! Dünyaca ünlü teknik adam imzaya geliyor...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2024 15:08
Bu sezon şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük için dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile anlaşmaya varıldı. İngiltere'den uçağa binen Mourinho İstanbul'a indi. Portekizli çalıştırıcı otelinde kısa bir dinlenmenin ardından saat 19.00'da Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarıyla buluşacak. İşte detaylar...
Jose Mourinho İstanbul’u sallayacak!
Jose Mourinho İstanbul'u sallayacak!
Mourinho İstanbul’a gelişini videoyla duyurdu!
Mourinho İstanbul’a gelişini videoyla duyurdu!
Arda Güler’in maç sonu şampiyonluk sevinci!
Arda Güler'in maç sonu şampiyonluk sevinci!
Devler Ligi’nde Türklerin finali!
Devler Ligi’nde Türklerin finali!
Londra’da Türklerin finali!
Londra'da Türklerin finali!
Londra’da Türklerin finali!
Londra'da Türklerin finali!
Mourinho transferi resmen açıkladı
Mourinho transferi resmen açıkladı
Mourinho tarafına imzalayın dedim
Mourinho tarafına imzalayın dedim
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllık anlaştı
Fenerbahçe Mourinho ile 2 yıllık anlaştı
Alex de Souza yeniden Türkiye’de!
Alex de Souza yeniden Türkiye'de!
Arda final için heyecanlı
Arda final için heyecanlı
Daha Fazla Video Göster